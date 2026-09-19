América y Chivas, por el Clásico Nacional

La Jornada 9 del Apertura 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas y América se enfrentarán este sábado en el Estadio Banorte.

El América buscará dejar atrás la derrota sufrida en su último partido, cuando cayó 4-3 ante Cruz Azul en un encuentro lleno de goles. Paul Rodríguez, al minuto 51, Óscar Perea y Miguel Borja, al 89’, fueron los encargados de marcar para las Águilas, que ahora tendrán una nueva oportunidad de sumar de a tres.

Sin embargo, enfrente tendrán a su máximo rival y uno de los equipos que pelea directamente en la parte alta de la clasificación. Una victoria en el Clásico no solo significaría sumar puntos, también representaría un importante impulso para el conjunto azulcrema en la recta del torneo.

Chivas, por su parte, llega con confianza después de conseguir una contundente victoria de 3-0 sobre los Pumas de la UNAM. El Rebaño tuvo un arranque inmejorable en aquel encuentro, pues Santiago Sandoval abrió el marcador apenas al minuto 2.

El propio Sandoval volvió a aparecer al 55’ para marcar su segundo tanto de la noche, mientras que Bryan González puso el 3-0 definitivo al minuto 66. Con este resultado, el Guadalajara llegará al Clásico Nacional con la intención de mantener el buen paso y sumar otra victoria frente a uno de sus rivales más importantes.

Así marchan

Chivas ocupa actualmente el segundo lugar con 17 puntos, mientras que América se encuentra en la tercera posición con 16 unidades. Apenas un punto separa a los dos clubes, por lo que el resultado podría ser importante para sus aspiraciones de mantenerse en los primeros puestos.

Además, Ricardo Marín será uno de los nombres a seguir por parte del Guadalajara. El delantero rojiblanco suma cuatro goles en el torneo y actualmente ocupa el tercer lugar de la tabla de goleo individual, por lo que buscará aprovechar el Clásico para aumentar su cuenta personal.