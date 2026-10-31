América y Toluca, por el liderato

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará este sábado 31 de octubre, cuando América reciba a Toluca en el estadio Banorte de la Ciudad de México, a partir de las 21:10 horas, para un duelo que pondrá frente a frente a dos aspirantes al título.

Las Águilas llegan como líderes de la clasificación general con 28 puntos, aunque atraviesan un momento de cierta irregularidad, luego de caer 1-2 ante Pachuca y empatar 1-1 frente a Tijuana en sus compromisos más recientes. El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscará reencontrarse con la victoria para conservar la cima en la recta final de la fase regular.

Del otro lado, los Diablos Rojos del Toluca se presentan en el quinto puesto con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Antonio Mohamed acumula tres igualadas consecutivas frente a Atlético de San Luis, Tijuana y León, por lo que intentará romper esa racha y acercarse a los primeros lugares.

El antecedente más reciente entre ambas escuadras favorece al América, que se impuso por 2-1 en su último enfrentamiento. Sin embargo, Toluca buscará cambiar la historia y demostrar que tiene argumentos para competir en una de las canchas más exigentes del Futbol mexicano.

La Comisión de Árbitros designó a Luis Enrique Santander Aguirre como silbante central, acompañado por el trabajo en el VAR de Diana Stephanía Pérez Borja.

Con el liderato en disputa y dos equipos que buscan llegar fortalecidos a la Liguilla, se espera un atractivo duelo entre dos de las plantillas protagonistas del campeonato.