Amigos de Furcio conquista el título

La Liga Soccer 7 llegó a su desenlace en una noche vibrante que se disputó bajo el marco de la gran final en la cancha de pasto sintético. Deportivo IMSS y Amigos de Furcio saltaron al terreno de juego con la ilusión de levantar el trofeo, pero fue el conjunto de Furcio el que impuso condiciones desde el silbatazo inicial, y terminó llevándose la victoria 2-0 con un protagonista indiscutible: Tonatiuh López, quien firmó un doblete memorable.

El partido arrancó con un ritmo vertiginoso. Deportivo IMSS trató de imponer presión alta, buscando cortar la salida de su rival con intensidad en la mitad de la cancha. Sin embargo, Amigos de Furcio mostró mayor orden táctico y supo aprovechar los espacios. Apenas a los 10 minutos, una recuperación en el medio sector permitió lanzar un contragolpe fulminante: López recibió el balón en el área, enganchó hacia su pierna derecha y definió con un disparo colocado que venció al arquero rival.

Anotación del primer tanto

Ese primer golpe dejó tocado al IMSS, que intentó reaccionar con disparos de media distancia y centros al área. Su mejor oportunidad llegó en la recta final del primer tiempo, cuando un tiro libre se estrelló en el travesaño y dejó en suspenso a la tribuna. Si bien, la defensa de Furcio se mantuvo firme, cerrando espacios y anticipando con precisión cada intento de ataque.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: Deportivo IMSS buscaba la posesión pero carecía de claridad en los últimos metros. Mientras tanto, Amigos de Furcio supo leer el partido y jugar con la desesperación del rival. Fue así que al minuto 42 en una jugada de asociación rápida por la banda derecha, López volvió a aparecer; tras un pase filtrado el delantero quedó mano a mano con el guardameta, definió con frialdad de pierna izquierda y sentenció el 2-0 definitivo.

El doblete de Tonatiuh encendió a la tribuna, que reconoció su capacidad goleadora y la manera en que se convirtió en el factor determinante de la final. El IMSS nunca bajó los brazos, pero sus intentos se diluyeron ante una zaga que no concedió espacios. La última ocasión clara llegó en los instantes finales, cuando un remate de cabeza salió desviado por centímetros.

Con el silbatazo final, la algarabía se desató en el campo. Amigos de Furcio celebró con abrazos, cánticos y la tradicional vuelta olímpica, mientras el Deportivo IMSS reconoció con deportividad el esfuerzo de sus rivales. La entrega del trofeo puso punto final a un torneo en el que se vivieron jornadas llenas de intensidad, pero en el que el cuadro de Furcio demostró ser el más sólido en ataque, el más ordenado en defensa y el más contundente en los momentos importantes.

La Liga Soccer 7 cierra así su temporada con un campeón que no dejó dudas. Amigos de Furcio supo combinar talento individual, compromiso colectivo y eficacia frente al arco, ingredientes que lo llevaron a lo más alto. El nombre de Tonatiuh López quedará escrito en la historia del torneo como el héroe de una final que se recordará por mucho tiempo.