Amigos de Kobey se corona en la D-League

La noche del sábado, la cancha de Fovisste 2 fue el escenario donde se definió al nuevo monarca de la D-League de Basquetbol, certamen que reunió a jóvenes talentos y equipos competitivos en un vibrante “final four” cargado de intensidad, ritmo y emociones hasta el último segundo.

Semifinales

La jornada arrancó con el enfrentamiento entre Amigos de Kobey y Ghost Ballers, duelo que desde el arranque mostró el dominio y la claridad ofensiva del conjunto ganador. Con transiciones rápidas y una defensa ordenada, Amigos de Kobey logró imponer condiciones para sellar una victoria de 17-8, asegurando su pase a la gran final sin mayores sobresaltos.

En la segunda semifinal, Pnava se midió ante Savage Dogs en un partido más disputado, donde ambos equipos intercambiaron canastas durante buena parte del encuentro. Sin embargo, la constancia y mejor lectura de juego permitió a Pnava tomar ventaja en los minutos clave y cerrar el marcador 17-11, resultado que lo colocó en la pelea por el título.

Finales

Previo al duelo definitivo, Savage Dogs y Ghost Ballers protagonizaron el partido por el tercer lugar. Con un formato dinámico y la regla de llegar primero a las 21 unidades, Savage Dogs fue más efectivo en ataque y terminó adjudicándose el triunfo por 21-10, quedándose con el último lugar del podio.

La gran final no defraudó. Amigos de Kobey y Pnava ofrecieron un choque intenso, con defensas fuertes y ofensivas bien trabajadas. El marcador se mantuvo cerrado durante gran parte del juego, pero la experiencia y temple de Amigos de Kobey terminaron marcando diferencia para alcanzar primero las 21 unidades y proclamarse campeón con marcador de 21-16.

Al finalizar las acciones, se llevó a cabo la ceremonia de premiación encabezada por el organizador del torneo, Gabriel Pineda, quien destacó la importancia de generar espacios deportivos para la juventud. “La D-League nace con la intención de ofrecer a los jóvenes una plataforma donde puedan competir, crecer y alejarse de los malos hábitos. Queremos que el Basquetbol sea una herramienta de formación y convivencia”, señaló.

Con una respuesta positiva por parte de jugadores y aficionados, la D-League cerró su temporada con éxito, dejando la puerta abierta para futuras ediciones que continúen impulsando el desarrollo del Basquetbol local.