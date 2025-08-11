Amigos FC se corona en Los Pájaros

La Liga Los Pájaros vivió este fin de semana una final cargada de emociones, intensidad y un desenlace inesperado. El campo que lleva el mismo nombre fue el escenario en el que Amigos FC levantó el trofeo tras imponerse 2-0 a Surimbos, en un partido que combinó buen Futbol, goles clave y un cierre polémico debido a un conato de bronca que obligó a suspender el encuentro antes del tiempo reglamentario.

Encuentro vibrante

El ambiente previo al silbatazo inicial ya anunciaba un partido vibrante. La tribuna lucía repleta, con ambas aficiones alentando a sus equipos y generando un marco ideal para la gran cita. Desde el arranque, Amigos FC dejó claro que no pensaba especular, presionando alto y buscando abrir el marcador rápidamente. La insistencia dio frutos al minuto 18, cuando Luis “El Capi” Jiménez aprovechó un balón suelto en el área tras un tiro de esquina para conectar un potente disparo que venció al arquero rival y puso el 1-0.

Surimbos intentó reaccionar, adelantando líneas y buscando el empate antes del descanso. Sin embargo, la zaga de Amigos FC mostró solidez, cerrando espacios y neutralizando cualquier intento de peligro. La primera mitad se fue con la ventaja mínima para los locales, pero con la sensación de que aún quedaba mucho por definirse.

En la segunda parte, el ritmo se volvió más intenso. Surimbos, obligado por la desventaja, se volcó al ataque, pero esta propuesta lo dejó expuesto a los contragolpes. Al minuto 63, una recuperación en medio campo derivó en una rápida transición ofensiva: Kevin Morales condujo el balón desde su propio campo, dejó atrás a dos rivales y definió con un disparo cruzado que amplió la diferencia a 2-0.

Ese gol significó un golpe duro para las aspiraciones de Surimbos, que no logró recomponerse. El desgaste físico comenzó a pasar factura, y las entradas fuertes aparecieron en ambos lados. Fue precisamente una falta en el medio campo, acompañada de reclamos y empujones, la que detonó un conato de bronca que involucró a varios jugadores y que terminó por calentar el ambiente más de la cuenta.

Amigos FC conquista la liga

Ante la tensión y tras varios minutos de interrupción, el árbitro central decidió dar por terminado el partido antes del tiempo reglamentario, privilegiando la seguridad de los protagonistas y el público. Aunque el cierre fue abrupto, la celebración de Amigos FC no se hizo esperar: jugadores y afición festejaron la obtención del título en su propio terreno, redondeando una campaña que los llevó a lo más alto de la Liga Los Pájaros.

Con esta victoria, el equipo no solo se lleva el campeonato, sino que deja claro que cuenta con un plantel sólido, capaz de responder en los momentos de mayor presión. Surimbos, por su parte, deberá replantear su estrategia para buscar revancha en la próxima temporada.