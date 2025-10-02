AMMDK abre nuevo doyang en San Cristóbal

Se inauguró en San Cristóbal de Las Casas el nuevo doyang de la Asociación Mexicana de Moo Duk Kwan (AMMDK), espacio que busca consolidar la enseñanza del Tae Kwon Do tradicional en la región y que representa un paso firme en el fortalecimiento de los valores que acompañan a esta disciplina.

Dicha actividad se dio en el marco de la celebración del evento Sashimsa Yudan Ya 2025, contando con la presencia del Sabonim Efrén Zúñiga Dueñas, CN 9° Dan, quien acudió en representación del director nacional de la AMMDK, KJN Isaías Dueñas Riestra. Su participación simbolizó el compromiso de la organización con el crecimiento del arte marcial en Chiapas y con la formación de nuevos espacios de aprendizaje.

El propio Zúñiga Dueñas destacó que el verdadero poder del Tae Kwon Do no radica únicamente en la fuerza física, sino en la capacidad de transformar la vida de las personas a través de la disciplina, la humildad, el respeto y la perseverancia. “Debemos seguir comprometidos con la gente de este lugar y con la enseñanza del verdadero poder del Tae Kwon Do, que está en la formación integral del ser humano”, expresó ante estudiantes, instructores y familias reunidas en la ceremonia.

El evento también estuvo encabezado por el director técnico de AMMDK San Cristóbal, Sabonim Carlos Alberto García Arriola, CN 4° Dan, quien subrayó que con esta inauguración se expande la presencia de Moo Duk Kwan en Chiapas, sumando un nuevo espacio a la red de academias que refuerzan la identidad del Tae Kwon Do tradicional en el país.

García Arriola enfatizó que este crecimiento responde a una visión pedagógica que va más allá del aspecto competitivo, apostando por la formación integral de practicantes que encuentren en el doyang un lugar de superación personal, compromiso comunitario y respeto por la filosofía marcial que caracteriza al Moo Duk Kwan.

La AMMDK, bajo la dirección nacional de KJN Isaías Dueñas Riestra, ha consolidado una línea de enseñanza que privilegia el desarrollo humano, siendo Chiapas uno de los estados donde más se refleja este avance, gracias a la apertura de nuevas academias que fortalecen la estructura institucional.