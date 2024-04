André Jardine envía mensaje a su afición

América hila dos juegos sin victoria, algo que sucede poco desde la llegada de André Jardine al banquillo azulcrema; sin embargo, esta vez inquieta al americanismo porque llega en un momento crucial.

Cerrar de buena manera la fase regular y avanzar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf son los objetivos de las Águilas en los siguientes días. Es por ello que este pequeño bache no inquieta al timonel azulcrema.

“No, es normal, estamos enfrentando partidos duros. El otro día Pumas se jugaba la vida, si perdía estaba fuera del torneo, para mí es normal; una semifinal contra un equipo que tiene su identidad es casi un clásico en México, siempre se enfrentan en instancias finales, hay que entender esto. Este tipo de partidos se definen en detalles, nos costó la pelota parada, hay más, 90 minutos para hacernos contundentes para salir con la victoria”, declaró el brasileño.

La presión crece rápido en América y en caso de no ganar ante Puebla esto encendería toda alarma en Coapa de cara a la semifinal de vuelta de la Concachampions contra Pachuca, el siguiente martes; sin embargo, Jardine “calma las aguas” y envía mensaje a su afición.

“Lo que estamos entregando desde que estoy, mucha entrega, compromiso máximo, un equipo que no se rinde nunca, va a pelear hasta el último minuto pasar. Que estén con nosotros, la afición es muy importante, el América dará la vida en la cancha en el próximo partido”, concluyó.

André Jardine sin preocupación de enfrentar al Pachuca como visitante

El técnico de las Águilas del América recuerda triunfos de ambos conjuntos en patio ajeno, por lo que pensar en una desventaja por visitar el Hidalgo el siguiente martes, es algo poco probable para el brasileño.

“Este duelo no me parece que el factor local haga diferencian. No siento que los estadios marquen la diferencia, saben jugar ambos equipos, difícilmente terminaremos sin goles, el empate 0-0 es improbable, a partir de dos nos favorece, pero América no piensa otra cosa que dar lo mejor siempre y sacar el resultado en el siguiente partido”, concluyó.