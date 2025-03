Andrea, una mujer que manda en la cancha

Tiene ocho años en este ámbito y su primera academia de Futbol fue el club Tigres. Diego Pérez/CP

Coordinar la logística en partidos de Futbol profesional, designar tareas al “staff” en ligas amateur, apoyar en visorías de talento y cubrir labores administrativas son solo algunas de las tareas que Andrea Barrios Alfaro realiza y que la hacen feliz.

Por recomendación familiar estudió Derecho, pero al terminar la carrera cursó la maestría en Administración Deportiva y desde hace ocho años se pudo adentrar en el mundo del Futbol, trabajando en sus inicios en la Academia de Tigres, luego en la Escuela de Altura Estudiantes Tuxtla, y desde hace un año con el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut).

“Cuando conocí el Futbol me dije: no por ser mujer me van a detener. Yo no jugaba Futbol profesional porque en ese tiempo no había tanto apoyo a la femenil. Si hubiera tenido una tercera división, hubiera hecho y deshecho, pero entendí que cada quien se pone sus límites”, apunta sonriente en entrevista para “Cuarto Poder”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Andrea reconoce que desenvolverse en este ámbito no es sencillo, “porque, si te das cuenta, el mundo del Futbol está hecho de puros hombres”.

Si bien en los encuentros de su club como local es ella quien manda, cuando van a otras canchas aún siente que la ven con extrañeza por trabajar con futbolistas, pero asegura que eso para nada la limita e incluso la ha hecho más fuerte.

Asume con profesionalismo sus tareas, priorizando la seriedad, la responsabilidad y la atención hacia quienes asisten al estadio, además del cuidado de los jugadores, a quienes también le gustaría inculcarles valores de respeto.

“Cuando entré al club me presentaron y el profe (Daniel Mora) les dijo: ‘La tienen que respetar por igual’. Desde entonces entendí que a los de la tercera (división) tenía que enseñarles que en un futuro deben ser más solidarios con las mujeres”, señala.

“Me gusta porque cuando vamos a los viajes llegamos a un vestidor y ellos dicen: ‘Este baño se aparta para ella’. Y eso los hace no ser machistas, son caballerosos, me han venido demostrando que han dejado el machismo atrás. Ha costado, no lo niego, pero están en la edad en que están aprendiendo”, refiere.

Además, es parte de otros proyectos ligados al balompié, como la Liga Palapa Fut 7, como coordinadora, y el Talento Chiapas, encabezado por el exfutbolista colombiano Franco Arizala, donde ella ve lo concerniente a la rama femenil.

Mamá y esposa pegada al balón

También desempeña los roles de esposa y madre, los cuales están fuertemente ligados al balón, pues su esposo Acolhua Cuello fue jugador profesional en Liga Premier y sigue en activo, en tanto que su hijo Santiago participa en campeonatos infantiles.

“Tener Futbol 24/7 es complicado, pero es muy bonito porque a mi hijo le transmito el deporte y el Futbol que a mí me transmitieron cuando tenía la edad de él”, afirma.

En este sentido, recuerda que de niña acompañaba a su padre, Andrés Barrios Chambé, a sus partidos en el estadio Flor del Sospó, y hoy disfruta el seguir asistiendo a este campo pero a trabajar en lo que más le gusta.

“En casa, mi mamá —la señora Leonor Alfaro Domínguez— siempre apoyó a mi papá, lo acompañaba a las canchas y ahí es donde aprendimos también a ser mamá futbolera, con el ejemplo, porque ella también llevaba casa, hijos y Futbol”, contó.

Para concluir, Andrea invita a las mujeres y niñas con talento a que pierdan el miedo de acercarse a la cancha si eso es lo que les apasiona. “Que sigan sus sueños, porque el Futbol también es para las mujeres, y es un sueño que no esperábamos. Yo pisaba el Sospó a los 6 años; hoy que tengo 33 y no me imaginaba que este es uno de mis sueños que iba a cumplir”.