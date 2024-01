Andrés Guardado regresa a México

Este viernes Andrés Guardado tuvo una ceremonia de despedida con el Real Betis antes de viajar a México para incorporarse al Club León como nuevo refuerzo del Clausura 2024. El mexicano volverá a la Liga MX y se espera que debute en la jornada número tres de la actual campaña.

En un homenaje emotivo, el “Principito” reconoció que otra leyenda del Futbol mexicano como Rafa Márquez fue parte clave para que tome la decisión de regresar a la Liga MX. “Para mí fue un referente, iba al estadio a verlo a jugar y llegó a una final con mi equipo y se fue a Mónaco y desde entonces yo dije “yo quiero ser como este güey”. Si estuvo en la misma cantera que yo y llevó el mismo proceso, “¿por qué no iba a hacerlo yo?”, declaró Guardado.

Asimismo, recalcó que el “Káiser” siempre fue un ejemplo y modelo a seguir en su carrera. Primero por su afición y dedicatoria al Atlas, cuadro del cual ambos son canteranos, y posteriormente por su gran trayectoria. “Ahora, es una vez más, cuando surgió la oportunidad, hablé con Rafa y le dije que estaba esa opción, me dio su punto de vista”, señala.

Despedida emotiva

El futbolista mexicano Andrés Guardado se despidió del Real Betis en una ceremonia en la cual le dedicó unas palabras al equipo español y su afición, además de entregarle la cinta de capitán a su compañero Nabil Fekir.

“Mi primer capitán”, dijo Guardado al ponerle la cinta de capitán al francoargelino. Antes de regresar al Futbol mexicano para jugar con León a partir del Clausura 2024, el “Principito”, que presume ser el futbolista extranjero con más partidos en la historia del Betis, dio sus últimas palabras como jugador del conjunto verdiblanco.

“Yo hace 16 años me vine de mi país y me envolví en mi bandera de México e intenté representar a mi país en todos lados y siempre intenté decir ‘soy Andrés, el mexicano’, pero ahora me llevo mi bufanda bética y seré ‘Andrés, el mexicano bético’. Espero que la gente cuando se acuerde de mí diga ‘Andrés Guardado es uno de los nuestros’. Soy bético de toda la vida, quiero mucho al club y la ciudad. No es fácil tomar esta decisión, pero no es un adiós, es un hasta luego”, finalizó.