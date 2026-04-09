Andrés Patricio gana en Jalisco

El talento chiapaneco continúa destacando en las Artes Marciales, esta vez con la sobresaliente actuación de Andrés Patricio González Castro, quien se coronó en el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño, celebrado en Guadalajara, Jalisco, dentro de la prestigiosa Panamericano Elite Submission League (ESL).

El artemarcialista, integrante de la academia Top Brother México-Chiapas, logró subir a lo más alto del podio tras una intensa competencia donde enfrentó a exponentes de alto nivel provenientes de distintas entidades del país.

Con disciplina, técnica y determinación, Andrés Patricio conquistó el título nacional de la categoría de menos de 73 kilogramos, en el grado de cinturón azul, dominando tanto en la modalidad Gi como en No Gi, lo que le permitió adjudicarse dos medallas de oro en el certamen.

Camino

El camino hacia el campeonato no fue sencillo. El atleta chiapaneco tuvo que superar a rivales con experiencia nacional e internacional, destacando sus combates en semifinales y finales, en los que se midió con representantes de estados considerados potencia en esta disciplina, como Jalisco y Sinaloa.

A pesar de haber sufrido una lesión en el tobillo, el competidor mostró carácter y fortaleza para mantenerse en la contienda, logrando imponerse en ambas modalidades y consolidar una actuación memorable en tierras tapatías.

En entrevista, Andrés Patricio destacó que esto representa un aprendizaje importante en su carrera deportiva, ya que pudo enfrentar a los mejores del país, reforzar su nivel competitivo y adquirir conocimientos que serán esenciales para su desarrollo en el Jiu-Jitsu Brasileño.

Asimismo, expresó su satisfacción y dedicó este logro a su familia, su entrenador y sus compañeros artemarcialistas, quienes han sido parte fundamental en su proceso de formación en las Artes Marciales.

Por su parte, el “head coach” Emilio González Zambrano, cinturón negro y director técnico de Top Brother México-Chiapas, reconoció el desempeño de su alumno, subrayando que este resultado es reflejo del trabajo constante, la disciplina y la planificación que se aplican en la academia.

Destacó que el triunfo de Andrés Patricio no es producto de la casualidad, sino de un proceso bien estructurado que ha permitido a los atletas de la organización competir con éxito en torneos estatales, nacionales e internacionales.

Actividad

Finalmente, adelantó que Top Brother Chiapas continuará con su calendario de competencias, participando en eventos estatales y nacionales, además de organizar seminarios de actualización con instructores de alto nivel provenientes de Estados Unidos y Brasil, con el objetivo de seguir impulsando a nuevos talentos.

Con este resultado, Andrés Patricio González Castro no solo reafirma su calidad como competidor, sino que coloca a Chiapas en el mapa del Jiu Jitsu Brasileño a nivel nacional, consolidándose como una de las promesas del deporte en esta disciplina.