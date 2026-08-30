Andretti-Jourdain defiende liderato de GTM

La escudería Andretti-Jourdain Autosport llega a Chihuahua con el objetivo de mantener el liderato de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1, durante la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026, programada para este domingo en el autódromo Francisco Villa.

Paul Jourdain asumirá el reto de buscar la bandera a cuadros al mando del auto 9 de Power Duck después de conseguir una doble victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez, resultado que le permitió recuperar el primer lugar del campeonato.

El piloto suma hasta el momento 457 puntos y mantiene una ventaja de nueve unidades sobre Emiliano Richards, su más cercano perseguidor en la clasificación general.

La competencia se desarrollará en el trazado chihuahuense de 2 mil 70 metros y la actividad contempla prácticas desde el viernes, mientras que el sábado serán las sesiones de calificación.

Para este domingo están programados los dos “heats” puntuables de la GTM Pro 1: la primera carrera arrancará a las 11:55 de la mañana y la segunda comenzará a las 14:20 horas.