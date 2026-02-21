Andretti-Jourdain, rumbo a Yucatán

Este domingo 22 de febrero marcará el inicio de la Temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, una nueva oportunidad para la escudería Andretti-Jourdain Autosport, de demostrar todo su progreso en la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1, presentando una poderosa alineación que buscará conquistar el autódromo de Yucatán.

Paul Jourdain tendrá en sus manos nuevamente el volante del auto 9 de Ciosam Alessandro’s y Aproil, con el que alcanzó el tercer sitio general durante el 2025, posición que intentará mejorar en esta nueva oportunidad, comenzando con los dos “heats” a efectuarse este fin de semana en Mérida.

“Sinceramente, estoy muy contento por poder representar un año más a este equipo. Hemos trabajado arduamente y mostrado un progreso positivo en este tiempo, así que solo nos resta seguir ese camino para continuar creciendo”, afirmó.

A esta ecuación, se suma la experiencia de uno de los pilotos más importantes que ha dado nuestro país, Mario Domínguez, quien se enfundará los colores del Andretti-Jourdain Autosport para hacer frente a este primer compromiso.

La esperada cita para el Andretti-Jourdain Autosport será este domingo, cuando se dé el banderazo de salida para la Súper Copa Roshfrans 2026, una verdadera fiesta que ya espera la afición al deporte motor y que solo una semana después llegará a Chiapas por primera vez en su historia.