Andretti-Jourdan se fortalece en Súper Copa

El equipo Andretti-Jourdain anunció que Power Duck de Cooperativa Pascual se unen para patrocinar al auto 9, dentro de la categoría GTM Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans.

“Es un honor contar con el apoyo de la importancia que tiene Cooperativa Pascual, que cuenta con una destacada trayectoria de más de medio siglo en la industria de refrescos en México. Este es un proyecto muy importante el que tenemos para toda la temporada. Creo que es el inicio de una relación muy larga”, expresó Paul.

Jourdain ocupa actualmente el segundo lugar de las posiciones generales de la categoría a solamente 6 unidades del líder. El piloto de Power Duck-Ciosa Autopartes recordó que ya lleva tres visitas al podio producto de dos segundos lugares y un tercero, aclarando que el siguiente objetivo es la victoria.

“Vamos a León en busca de esos puntos que me permitan apoderarme del liderato. Tenemos un equipo ganador y por eso pienso que podemos lograrlo”, sentenció.