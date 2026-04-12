Ángel Ayala, campeón y goleador

El talento chiapaneco continúa dejando huella en el Futbol nacional, en esta ocasión a través de Ángel Mateo Ayala Luna, quien se proclamó campeón del Torneo Sub-14 2026 de la Liga BBVA MX con el Club Deportivo Guadalajara, consolidándose además como el máximo goleador del certamen, con una actuación sobresaliente.

El joven futbolista fue pieza clave en la obtención del título, destacando especialmente en la gran final, en la que Chivas se impuso con autoridad por marcador de 3-0 ante Pachuca. En ese compromiso, Ayala Luna tuvo una participación determinante al anotar uno de los tantos y colaborar con una asistencia, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos de mayor exigencia.

Su rendimiento no fue aislado, ya que a lo largo de la fase eliminatoria mantuvo un nivel constante que lo convirtió en uno de los jugadores más influyentes del torneo. En los octavos firmó un doblete frente a Querétaro, mientras que en los cuartos de final repitió la dosis con dos anotaciones ante Pumas.

Posteriormente, en semifinales, volvió a brillar anotando contra Monterrey, para contribuir de manera directa al pase de su equipo a la final.

Goles

Con un total de siete goles, el chiapaneco se adjudicó el campeonato de goleo, reflejo de su contundencia frente al arco y de su habilidad para definir en instantes clave. Su desempeño lo posiciona como una de las principales promesas dentro de las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco.

Formado en el Club Aexa bajo la dirección del profesor Cañaveral, Ángel Mateo Ayala Luna ha construido su desarrollo futbolístico a partir de la disciplina, la constancia y un notable talento, cualidades que le han permitido sobresalir en escenarios de alta competencia.

Más allá del logro individual, su éxito representa un motivo de orgullo para Chiapas, entidad que continúa aportando jugadores con proyección al Futbol mexicano. La actuación del juvenil en este certamen es una muestra clara de su crecimiento y del potencial que posee para seguir trascendiendo en el ámbito profesional.

Desarrollo

Con este campeonato y su título de goleo, Ayala Luna da un paso importante en su carrera, dejando en evidencia que su nombre comienza a tomar fuerza en el panorama nacional y que su proyección apunta a seguir en ascenso en los próximos años.