Ángel Estrada brilla en el Mr. Sureste 2025

El atleta Ángel David Estrada de la Cruz, puso en alto el nombre de Chiapas al conseguir el título de subcampeón en el Campeonato de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Sureste 2025, certamen que tuvo como escenario el teatro Carlos Acereto de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Esto fue dado a conocer por Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación Chiapaneca de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C., quien informó que una pequeña delegación chiapaneca acudió al evento organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Yucatán, que preside Evangelina Cimé Mézquita, contando con el aval de la Federación Mexicana de la misma especialidad.

Indicó que en el Mr. Sureste 2025 se inscribieron fisicoconstructivistas femeniles y varoniles de varios estados de la República Mexicana, con presencia de las asociaciones de Fisicoconstructivismo y Fitness de Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

En este mismo tenor, externó su felicitación al coloso de las pesas Ángel David Estrada de la Cruz, representante del gimnasio Vego Pro de Tuxtla Gutiérrez, por haber obtenido el segundo lugar en la modalidad de Men’s Physique, categoría Clasificados, de la división única. Asimismo, felicitó a su entrenador, el excampeón nacional chiapaneco Juan Gabriel Díaz Jiménez.

“Agradezco profundamente la invitación, el reconocimiento y las atenciones que tuvieron Evangelina Cimé Mézquita y su familia, durante mi estancia, en la cual tuve la oportunidad de convivir y disfrutar gratos momentos inolvidables con los amigos, compañeros y presidentes de las Asociaciones Estatales”, concluyó, Jiménez Argüello.