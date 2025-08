Ángela Ruiz lanza mensaje previo a Asunción 2025

La arquera Ángela Ruiz, medallista olímpica en París 2024, fue asignada junto al ciclista Etan Nuño como los abanderados de la delegación mexicana que participara en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior 2025, ahora Asunción, Paraguay, donde la arquera tiene plena confianza en que el resto de los atletas mexicanos buscarán dar los mejor de sí.

“Sé que mis compañeros van a dar lo mejor de sí en todas sus pruebas, y yo también”, dijo la participante en Tiro con Arco, quien reconoció que siente con un gran honor de poder portar la bandera mexicana en la ceremonia de inauguración el próximo sábado 9 de agosto.

“Me siento muy emocionada, ya me quiero subir al avión y viajar con la delegación. Me hace sentir un gran honor que me depositen la confianza de poder liderar la delegación completa hacia el éxito, hacia el punto más grande del podio, el punto más alto”, dijo la atleta 19 años, quien buscará transmitir su experiencia a los deportistas más jóvenes.

“Es más como un acompañamiento por decisión, y pues qué mejor que poder enseñar, poder transmitir algo de lo que ya he vivido en todo el ciclo pasado, poder transmitir esto a esta nueva generación. Hay compañeros también muy experimentados ya, pero, pues, vamos a ver y vamos a traer los mejores resultados que podamos”, sentenció.

Aunque las miradas estarán puestas en las actuaciones de Ángela Ruiz, la ganadora de la presea de bronce en Tiro con Arco por equipos junto a Alejandra valencia y Ana Paula Vázquez prefiere no hacer ningún tipo de predicción.

“¿Pronóstico? Prefiero no adelantarme en eso, la verdad es que me lo quiero llevar con más calma. El pronóstico creo que ya todos lo han hecho en su cabeza desde que se anunció que yo también voy a Asunción. Creo que ya todos hicieron la idea de lo que puede pasar, pero pues vamos a ver, ir paso a paso, día a día y fecha a fecha”, señaló.