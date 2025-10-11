Antecedentes entre México y Argentina

El partido de México y Argentina de los cuartos de final del Mundial Sub-20 llega justo en momento adecuado para alimentar la supuesta y debatida rivalidad que existe entre las dos naciones.

Es la segunda vez que se enfrentan en esta instancia y la cuarta ocasión en la que se ven las caras en un mundial de esta categoría. El historial favorece a los argentinos, quienes buscan su séptimo título.

Con dos victorias albicelestes, por una del Tricolor, se enfrentarán este sábado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Así han sido los enfrentamientos; no se veían desde 2011.

Antes del inicio de la llave de eliminación, jugadores de la Albiceleste admitieron desconocer el estilo de juego de los dirigidos por Eduardo Arce, y se aseguraron despreocupados.

¿Qué dijeron los argentinos?

Alejo Sarco, uno de los jugadores del equipo sudamericano, dijo que no conocía el estilo de juego de los mexicanos, e incluso aseveró que los chilenos, pese a ser eliminados por ellos, alentarán por México por su rivalidad con Argentina.

“No vimos nada de México, estábamos más pensando en este partido (de octavos de final contra Nigeria); desde mañana veremos qué nos espera en el partido del sábado. ¿Los chilenos? Yo creo que van a hinchar por México, está claro eso”, indicó Sarco.

Por otro lado, Maher Carrizo, autor de dos goles que clasificaron a Argentina a los cuartos, incluso dijo desconocer a Gilberto Mora, quien se ha establecido como el referente del “Mini Tri” en este Mundial Sub-20.

“La verdad sí miramos muy poco, estábamos en el jugo de nosotros, disfrutar esto y pensar mañana ya en México. La verdad no prestamos atención, nos enfocamos en nosotros”, comentó Maher Carrizo tras el encuentro.

El partido arrancará con antecedentes fuera de la cancha; ya se verá si esto sirve como motivación para los juveniles aztecas, tal y como pasó en los octavos de final contra Chile.