Antonio Mohamed celebra Navidad recordando títulos

Antonio Mohamed y el Toluca vivieron un increíble 2025, donde conquistaron cuatro títulos, siendo el bicampeonato de Liga MX el más relevante de todos ellos, por lo que las celebraciones decembrinas están llenas de alegrías.

El título del Apertura 2025 significó el duodécimo en la historia de los Diablos Rojos, por lo cual empataron a las Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano.

Mohamed se convirtió en pieza clave del resurgir del cuadro mexiquense, por lo que ya es uno de los personajes más importantes de la institución. Además, el bicampeonato lo coloca como uno de los entrenadores con mayor éxito en el futbol nacional.

“Turco” envía mensaje

Luego de este histórico bicampeonato, el entrenador argentino se fue de vacaciones a su país para pasar estas épocas junto a sus seres queridos y seguir con los festejos, prueba de ello es el video publicado en redes.

Por medio de sus cuentas oficiales, Mohamed aprovechó para mandarle un mensaje a toda la afición del Toluca y también una indirecta para el resto de otros equipos.

“Feliz Navidad para toda la gente de Toluca, y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien… Tráeme un champagne ¡que Copas sobran!”, exclamó el técnico de los choriceros mientras de fondo se escuchaba la famosa “Cumbia de los Trapos”.