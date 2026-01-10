Anuncian 2ª edición de Movimiento Perrón

Movimiento Ciudadano Chiapas anunció de manera oficial la segunda edición de la Carrera Atlética Movimiento Perrón, un evento recreativo y de convivencia familiar que tiene como objetivo principal fomentar la actividad física, la unión social y la solidaridad en favor de los animales en situación vulnerable.

La información fue dada a conocer en conferencia de prensa por Beatriz Flores, secretaria técnica de Círculos Urbanos, y Vicente Federico Gutiérrez Olivas, secretario de Fomento Deportivo de Movimiento Ciudadano Chiapas, quienes destacaron la respuesta positiva que ha tenido esta iniciativa desde su primera edición.

Después del éxito alcanzado en el mes de julio al contar con la participación de más de 550 personas y la recolección de una tonelada de alimento para animales, los organizadores confirmaron que las expectativas para este año son aún mayores. Actualmente cuentan con un registro de alrededor de 500 personas inscritas, con la meta de superar el millar de corredores.

La Carrera Atlética Movimiento Perrón se llevará a cabo el domingo 18 de enero de 2026, con salida programada a las 7 de la mañana, con calentamiento previo, a las 6:50 horas. El recorrido será de carácter recreativo, con una distancia de dos kilómetros, partiendo del Monumento a la Mujer Soldado y concluyendo en la Calzada de las Personas Ilustres, permitiendo la participación de familias completas junto a sus mascotas.

Como parte del enfoque solidario, el donativo obligatorio será de un kilogramo de alimento sellado para animales, o un juguete para niños. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página oficial de la Carrera Atlética Movimiento Perrón, o mediante la convocatoria publicada en las redes de Movimiento Ciudadano Chiapas.

La recepción de documentos y donativos se efectuará los días 12, 13, 14 y 15 de enero, en las letras de Caña Hueca, en horarios establecidos por la organización. Además, el evento contará con el respaldo de Protección Civil, médicos veterinarios, médicos generales y Tránsito Municipal, para garantizar la seguridad de participantes y mascotas.