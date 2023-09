Anuncian 5º edición del Acuatlón

La convocatoria oficial para el Acuatlón 2023 ya fue lanzada por el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux). Las actividades se realizarán el próximo 14 de octubre en el parque del Oriente. Tal y como en las ediciones anteriores, la inscripción constará de un donativo de tres juguetes no bélicos, pero para esta nueva justa el cupo estará limitado a 300 competidores.

Para este año, las categorías se dividirán por rango de edades: de 14 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años y de 40 años y mayores, todas en ambas femenil y varonil. Las competencias, como es tradición, arrancarán en la alberca del mencionado espacio deportivo. Los contendientes deberán superar la prueba de 100 metros en Natación, y posteriormente, la carrera campo traviesa con obstáculos.

El circuito de Atletismo del Actuatlón 2023 será de 2.5 kilómetros. La pista del parque del Oriente tendrá algunas adecuaciones, ya que los corredores deberán superar distintos obstáculos qué harán que la competencia aumente su nivel. Los primeros diez de cada clasificación en completar todo el recorrido (Natación y Atletismo) recibirán una medalla, mientras que los primeros tres obtendrán presea y una playera conmemorativa.

En cuanto a las inscripciones, la dirigencia informó que los interesados podrán acudir desde ya a las instalaciones de la casona del Indetux, ubicada dentro del parque. Deberán asistir con una identificación oficial y un donativo de tres juguetes no bélicos, que no utilicen pilas y que no sean pelotas. Lo recaudado será donado a una casa hogar de Tuxtla Gutiérrez después del evento.