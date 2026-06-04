Anuncian 5º Medio Maratón Farrera en Chiapas

Con el objetivo de consolidarse como una de las competencias atléticas más importantes del sureste mexicano, fue presentada oficialmente la quinta edición del Medio Maratón Farrera Chiapas, que espera reunir a mil 500 participantes, provenientes de distintos municipios del estado y de diversas entidades del país.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez, donde directivos de Grupo Farrera dieron detalles de la justa deportiva programada para el próximo domingo 16 de agosto, con salida a las 6 de la mañana desde el parque central de la capital chiapaneca.

En la presentación se destacó que este evento se ha convertido en una referencia dentro del calendario atlético estatal gracias a su organización, su logística y su constante crecimiento en el número de corredores. Además, se informó que la carrera seguirá contando con el respaldo de las diferentes divisiones de Grupo Farrera, incluyendo los sectores automotriz, inmobiliario y turístico.

La ruta diseñada para esta edición ofrecerá un recorrido atractivo y exigente para los participantes. El trayecto iniciará en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, para avanzar hacia la zona poniente de la ciudad hasta llegar al sector de La Pochota, y posteriormente continuar hasta las instalaciones de la agencia BMW. Más adelante, retornarán rumbo al oriente de la capital hasta la altura de la 11ª Oriente, antes del parque 5 de Mayo, para completar el circuito establecido.

Pormenores

Los organizadores indicaron que se mantendrán las distancias de 10 y 21 kilómetros. Las categorías convocadas son libre, master y veteranos, en ambas ramas, brindando la oportunidad de competir a atletas experimentados y también a quienes buscan nuevos desafíos dentro del Atletismo de ruta.

Uno de los aspectos que mayor expectativa genera es la bolsa económica, que superará los 100 mil pesos, cantidad que será distribuida entre los primeros lugares de las diferentes categorías. Asimismo, se confirmó que todos los tiempos serán registrados mediante cronometraje electrónico con chip certificado por Asdeporte, garantizando precisión y transparencia en los resultados oficiales.

Identidad

Otro de los anuncios relevantes fue la presentación de la identidad visual de la competencia. Tanto la playera oficial como la medalla conmemorativa estarán inspiradas en uno de los principales atractivos naturales de la entidad, las Cascadas de Agua Azul, ícono turístico reconocido a niveles nacional e internacional.

Las inscripciones se abrirán oficialmente el próximo 8 de junio a través de la plataforma Asdeporte y en diversos puntos físicos ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán. El costo de registro será de 440 pesos, manteniéndose accesible para los interesados en formar parte de esta celebración.

La entrega de paquetes será el sábado 15 de agosto en el Hotel Holiday Inn, donde además de recibir el kit oficial, los participantes podrán disfrutar activaciones, dinámicas especiales, música y diversas sorpresas preparadas por las marcas patrocinadoras.

Finalmente, los organizadores reiteraron la invitación a corredores, clubes, equipos de Atletismo, triatletas y público en general para sumarse a una edición que buscará romper récords de participación y fortalecer la cultura deportiva en Chiapas.