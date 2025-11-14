Anuncian Carrera Clásica Coyote 2026

La comunidad ciclista de Chiapas ya vive la expectativa por la Clásica Coyote 2026, un maratón de ciclismo de montaña que cada año reúne a pedalistas de alto rendimiento en uno de los retos más exigentes del sureste. La edición del próximo año quedó programada para el 15 de marzo, y contempla un recorrido total de 100 kilómetros, diseñado para exponer la resistencia, estrategia y preparación física de los participantes.

La prueba está pensada para ciclistas experimentados y también para aquellos que buscan medir sus capacidades dentro de un circuito marcado y debidamente señalizado. La organización confirmó tres paquetes disponibles para los inscritos, cada uno con beneficios específicos y con la intención de adaptarse a las necesidades de los competidores.

El Kit Ecológico, con un costo de 750 pesos, incluye los beneficios generales establecidos para todos los kits: inscripción, medalla conmemorativa, morral deportivo, puntos de hidratación durante el recorrido, cronometraje con chip, dorsal para bicicleta y la ruta establecida para el evento. Por su parte, el Kit Energy, con valor de 900 pesos, integra una playera conmemorativa, además de los beneficios generales. Finalmente, el Kit Cycle, el más completo con un costo de mil 200, otorga un jersey conmemorativo junto con todas las prestaciones disponibles.

La Clásica Coyote mantiene su esencia como una carrera de resistencia y aventura, combinando la exigencia física con el atractivo natural de los senderos que rodean Tuxtla Gutiérrez. La coordinación de seguridad, señalización y abastecimiento está garantizada, lo que permite a los ciclistas concentrarse únicamente en el desafío de completar la distancia.

La organización invita a todos los interesados a realizar su registro con anticipación y resolver dudas mediante el número 9611956633, vía WhatsApp. La Clásica Coyote reafirma su compromiso de ofrecer un evento seguro, competitivo y atractivo para la creciente comunidad ciclista de la región.