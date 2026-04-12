Anuncian carrera con causa en Tuxtla

Con el objetivo de fomentar el deporte y al mismo tiempo apoyar a quienes más lo necesitan, fue presentada la segunda edición de la carrera con causa Un Juguetito, una Sonrisa, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de abril en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede la zona de Reserva La Laguna, en la colonia San José Terán.

Este evento combina la actividad física con el sentido social, ya que uno de los principales requisitos de inscripción es la donación de un juguete en buen estado, promoviendo valores de solidaridad entre los participantes.

La convocatoria contempla diferentes modalidades para todos los sectores de la población. Destaca la ruta competitiva de 10 kilómetros en categoría libre, tanto en la rama varonil como en femenil, la cual dará inicio a las 7 de la mañana. Asimismo, se contará con una ruta recreativa familiar de 3.5 kilómetros, programada para las 7:10 horas, ideal para quienes deseen participar de forma más relajada.

Impacto positivo

Los organizadores informaron que hay diferentes kits de inscripción, los cuales incluyen medalla y número de competidor, con costos accesibles que van desde los 150 hasta los 390 pesos, dependiendo de los beneficios incluidos. En algunos casos, se solicita además la donación de un juguete, con la condición de que no sea bélico ni utilice pilas.

La iniciativa ha tenido una buena respuesta en sus ediciones anteriores, consolidándose como un evento que no solo impulsa la práctica del Atletismo, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad, al llevar alegría a los sectores más vulnerables.

Se espera una nutrida participación de corredores, familias y grupos deportivos, quienes podrán disfrutar un recorrido en contacto con la naturaleza, además de contribuir a una noble causa que busca regalar sonrisas a través del deporte.