Anuncian Carrera Pongamos Fin a la Polio 2025

Los clubes rotarios del distrito 4195 en Chiapas anunciaron la Primera Carrera Distrital Rotaria Pongamos Fin a la Polio, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Polio. La iniciativa busca recaudar fondos destinados a la compra de vacunas contra esta enfermedad y a la vez promover la participación ciudadana en una causa global.

De acuerdo con el comité organizador, la competencia pedestre será de 5 kilómetros, con salida en la Calzada de las Personas Ilustres y meta en Caña Hueca, dos de los espacios más representativos de la capital chiapaneca. La inscripción tendrá un costo de 250 pesos e incluirá la playera oficial y el número de corredor. Además, los primeros 400 participantes en llegar a la meta recibirán una medalla conmemorativa.

Las inscripciones podrán hacerse a través de un código QR o directamente en Café David, uno de los puntos aliados del evento. La entrega de kits será los días 22, 23 y 24 de octubre, en horarios de 8:00 a 12:00 horas, tanto en el parque del Oriente como en las instalaciones de Caña Hueca.Labor social

Rotary International impulsa desde 1985 el programa End Polio Now, una de las campañas de salud más relevantes a nivel mundial, que busca la erradicación definitiva de la enfermedad. Con la carrera en Chiapas, los clubes rotarios se suman a esta labor global. Según datos de 2019, en México se contabilizan más de 341 mil niñas y niños sin vacunas, lo que hace indispensable generar conciencia y reforzar los esfuerzos de inmunización.

Más allá de lo deportivo, la carrera representa un llamado a la solidaridad. Rotary enfatizó que acciones de este tipo fortalecen el trabajo conjunto con la sociedad, permitiendo que cada participante contribuya directamente a la salud pública y al bienestar de las futuras generaciones.

Con este proyecto los organizadores pretenden no solo promover el Atletismo, sino también dar un paso firme en la misión de salvar vidas y eliminar la polio.