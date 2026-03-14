Anuncian carrera Vamos Ancianos

Con el objetivo de promover el deporte y al mismo tiempo apoyar una causa social fue presentada la carrera atlética Vamos Ancianos, que celebrará su novena edición, con motivo del aniversario de Fredy Valencia, conocido dentro de la comunidad deportiva como “El Puma”.

La competencia se llevará a cabo el domingo 26 de abril a las 7 de la mañana y contempla un recorrido de 5 kilómetros, por lo que se espera la participación de corredores locales, clubes de Atletismo y demás personas que deseen sumarse a esta actividad con sentido solidario.

De acuerdo con la convocatoria, la salida estará ubicada en el parque Bicentenario, mientras que la meta se colocará en el punto conocido de la Calzada de las Persones Ilustres, trazando un recorrido accesible tanto para corredores experimentados como para participantes recreativos.

Uno de los aspectos más destacados de esta carrera es que se trata de un evento con causa, ya que todo lo recaudado se destinará al apoyo de las hijas de Fredy Valencia, quienes enfrentan condiciones médicas que requieren atención constante.

Los organizadores informaron que las beneficiarias presentan secuelas derivadas de hipoxia cerebral infantil, entre otros diagnósticos, lo que ha generado discapacidad permanente, por lo que el propósito de esta actividad es reunir recursos que contribuyan a su bienestar.

Para participar en esta justa deportiva se habilitaron dos modalidades de inscripción. El kit denominado Ancianito Básico, con un costo de 150 pesos, consta de medalla de finalista, número de corredor, hidratación durante el recorrido y en la meta, asistencia médica, seguridad vial y fotografías en ruta.

Por su parte, el kit Ancianito Completo tiene un costo de 250 pesos e incluye todos los beneficios del paquete básico, además de una playera conmemorativa, diseñada especialmente para esta edición. En cuanto a la premiación, informaron que se reconocerá a los tres primeros lugares de cada rama en la categoría libre, incentivando la competencia entre los corredores que tratarán de colocarse en el podio.

Las inscripciones se podrán hacer mediante transferencia, por lo que los organizadores solicitaron enviar el comprobante al número 9611029245 para confirmar el registro de los participantes, quienes previamente recibirán indicaciones sobre la logística del evento.