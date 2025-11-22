Anuncian choque femenil en GOAT MMA IV

Jenifer “Guerrera Jaguar” Juárez y Sofía Martínez se verán en la jaula de combate para demostrar quién domina la división amateur de las 135 libras, como parte de la cuarta cartelera de GOAT MMA Greatest of All Techniques, el próximo jueves 27 de noviembre en Fauna Club de Tuxtla Gutiérrez.

La liga promovida por la Extreme Fight Academy anunció a Juárez —originaria de la capital chiapaneca— como una peleadora completa, disciplinada y feroz, con resultados sólidos en escenarios estatales y nacionales. Entre sus logros destaca que se consagró campeona este año en el Tux-Open en MMA.

Asimismo, es monarca estatal y nacional de Artes Marciales Chinas (Sanda), campeona del estado en Kickboxing y Jiu Jitsu Brasileño y ha sido seleccionada los últimos tres años para competencias en Michoacán, Oaxaca y Morelos, además de ocupar el sexto lugar en Juegos Populares de Kickboxing este mismo 2025.

Una rival de cuidado

Por su parte, Sofía Cabrera llegará a la cita en Chiapas procedente de su natal Cuernavaca, Morelos, trayendo consigo la experiencia de ser campeona de Kickboxing en su estado (2022).

Asimismo, es campeona nacional de Combat Sambo y ganadora de la Noche de Campeones este año, ostentando además los grados de cinta azul en Jiu Jitsu Brasileño y clase B en Kickboxing.

Con este choque femenil se espera una reñida batalla en la que el único ganador seguro será el público que se dé cita para presenciar las acciones en el octágono de GOAT MMA, que será una vez más instalado en el mencionado centro nocturno de esta capital.

Al respecto, dieron a conocer que la preventa de boletos —y solicitud de informes sobre patrocinios— puede hacerse comunicándose al teléfono 9611492995.