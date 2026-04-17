Anuncian clínica internacional en Tuxtla

Con la intención de fortalecer el desarrollo del Basquetbol en Chiapas, la escuela Mundo Basket llevará a cabo la Clínica Internacional de Basquetbol, del 17 al 20 de abril, teniendo como invitado especial al “coach” español Iván Deniz, quien compartirá su experiencia y su metodología de trabajo con la comunidad deportiva local.

El anuncio oficial se hizo en rueda de prensa encabezada por Germán González Hernández, director de Mundo Basket, acompañado por Juan Arrazola Vázquez, patrocinador del evento, así como Germán González Aranda, coordinador de la plataforma digital e inscripciones, quienes hablaron de la relevancia de este proyecto formativo.

Actividades

Durante cuatro días, entrenadores, jugadores y público interesado podrán participar en una serie de ponencias y talleres enfocados en el desarrollo integral dentro del “deporte ráfaga”. Entre los temas a tratar destacan la formación de valores, la inclusión, procesos metodológicos y experiencias profesionales, aspectos claves para elevar el nivel competitivo y humano de quienes practican esta disciplina.

Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios de la capital chiapaneca, brindando espacios adecuados para el aprendizaje tanto teórico como práctico. Esta clínica representa una oportunidad importante para quienes desean adquirir nuevas herramientas y conocimientos directamente de un entrenador con trayectoria internacional.

Además, uno de los aspectos más destacados es que la participación será completamente gratuita, lo que permitirá un mayor alcance entre la comunidad deportiva, promoviendo la capacitación sin barreras y fomentando el crecimiento del Basquetbol en la región.

Las inscripciones ya están abiertas, a través de la plataforma digital oficial de Mundo Basket, donde los interesados pueden asegurar su lugar para este evento que promete una enseñanza de nivel internacional.