Anuncian cuarta fase del Torneo de la Amistad

Todo está listo para que este fin de semana se lleve a cabo la cuarta fase del Torneo de la Amistad Chiapas 2025 Salvador Barajas del Toro, certamen que reúne a los mejores exponentes de la Charrería en el estado.

Continúa la tradición

En esta ocasión la jornada tendrá un significado especial, ya que será en honor de tres figuras que fueron clave en el desarrollo de este deporte en Chiapas: Martiniano Ramos, Ezequiel Palacios y Florentino Ramos.

Estos tres pioneros dedicaron gran parte de su vida a promover y fortalecer la Charrería en la entidad, siendo parte fundamental para que esta disciplina se consolidara como una tradición viva en la región. Por ello, la organización ha decidido rendirles un merecido homenaje, reconociendo su legado y sus aportaciones, que se mantienen vigentes entre las nuevas generaciones.

Las actividades se desarrollarán en el lienzo charro de Tuxtla Gutiérrez, que recibirá a familias enteras y aficionados que cada año esperan este torneo. El programa de competencias dará inicio el sábado a las 12:30 horas y se extenderá durante todo el día hasta concluir el domingo, en lo que promete ser un fin de semana lleno de emociones.

El Torneo de la Amistad se ha caracterizado por fomentar la convivencia y la fraternidad entre equipos, además de mantener vivas las costumbres que rodean la práctica de la Charrería. En esta cuarta fase, los organizadores esperan una gran participación y un alto nivel competitivo, lo que asegura exhibiciones de destreza, precisión y orgullo charro.

Este evento, aparte de brindar un espectáculo deportivo, busca reforzar los lazos entre la comunidad charra, recordando a quienes sentaron las bases de esta disciplina en el estado y transmitiendo su ejemplo a las nuevas generaciones.