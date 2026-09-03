Anuncian Festival de Relevos Fiestas Patrias

El Delfín de Chiapas se pintará de verde, blanco y rojo con el XXVI Festival de Relevos Fiestas Patrias, evento de carácter interno a celebrarse el próximo domingo 6 de septiembre, desde las 9:15 de la mañana, en la instalación del Centro de Entrenamiento.

El tradicional certamen de relevos servirá para exaltar los valores que nos distinguen como mexicanos y promover la sana competencia entre los alumnos de las diferentes instalaciones del club.

Dinámica

Los nadadores estarán agrupados en seis equipos, con integrantes de las diferentes categorías (infantiles, juveniles y adultos), que podrán asistir caracterizados con elementos alusivos al mes patrio. Cada agrupación deberá designar a un capitán y un subcapitán, además de elegir un nombre distintivo mexicano.

Los equipos se conformarán con base en los tiempos obtenidos en el torneo A Toda Velocidad, celebrado el pasado fin de semana y en el que sirenas y tritones participaron en las pruebas de dorso, pecho, mariposa y crol, las mismas que se aplicarán en el Festival de Relevos, además del relevo combinado. La confirmación de los competidores se cierra este jueves 4 de septiembre.

Los atletas también pondrán en práctica otros valores fundamentales que se inculcan en El Delfín de Chiapas, tales como trabajo en equipo, manejo de actitud positiva, solidaridad, entusiasmo y fervor patrio. Asimismo, tendrán un desafío adicional de originalidad y coordinación al participar en el concurso de porras.

Una ve finalizada la jornada tricolor se otorgarán medallas conmemorativas como premio al esfuerzo de los nadadores, así como “souvenirs” a los ganadores de cada estilo y a la mejor porra.