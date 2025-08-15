Anuncian Festival de Velocidad en Tuxtla

Con gran entusiasmo, el Club Guepardos Oriente anunció la primera edición del Festival de Velocidad, una actividad pensada para que niños y jóvenes demuestren su rapidez y sus habilidades atléticas en la pista de velocidad del parque del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez. La cita será el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 8:00 horas.

El evento contará con pruebas cronometradas de manera digital para garantizar resultados precisos. Además, se premiará a todos los participantes con medallas, y habrá reconocimientos para los primeros tres lugares de cada categoría. Las inscripciones están abiertas, con un costo de 150 pesos que incluye medalla y registro oficial de los tiempos.

Las categorías fueron definidas por edades, iniciando con los más pequeños, la división pañal, de 2 a 3 años, quienes recorrerán 20 metros. Los niños de 4 a 5 años competirán en la pony, que abarca 40 metros. Después será el turno de las carreras sub-8 (50 metros), sub-10 (70 metros), sub-12 (75 metros) y sub-14 (80 metros). Cada prueba estará supervisada por el personal del club para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las competencias.

Los organizadores invitan a las familias a acompañar a sus hijos en esta actividad que no solo busca fomentar la práctica del Atletismo desde temprana edad, sino también generar un ambiente de convivencia, motivación y espíritu deportivo. La pista de velocidad del parque del Oriente se convertirá en el escenario ideal para que los participantes experimenten la emoción de correr y superar sus propios tiempos.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al número 9614054613 con Kaleb de Jesús Hernández López, o hacer su inscripción mediante depósito bancario a la cuenta 4152314324400707. Los patrocinadores oficiales del evento son Kromasol y Taquitos Ciprés, que acompañarán al club a lo largo de esta primera edición del festival.