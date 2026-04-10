Anuncian la Carrera del Constructor 5K

Con el objetivo de fomentar la actividad física y fortalecer los lazos de solidaridad, la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas lanzó la convocatoria para la primera edición de la Carrera del Constructor 5K, evento con causa que se llevará a cabo el próximo 3 de mayo a partir de las 7 de la mañana.

La salida será del parque deportivo Caña Hueca, específicamente en la puerta 3, en tanto que la meta se ubicará en las instalaciones de la dependencia organizadora, una ruta accesible para corredores de distintos niveles.

Esta justa atlética no solo busca impulsar hábitos saludables entre la población, ya que lo recaudado se destinará en beneficio del DIF Chiapas. Como requisito de inscripción, los participantes deberán donar tres productos no perecederos, entre los que destacan arroz, frijoles, lentejas, avena, atún, sardinas, leche en polvo, aceite, cereal o azúcar.

En cuanto a los incentivos, se informó que los primeros 500 inscritos recibirán la playera oficial de la carrera, mientras que los primeros 500 en cruzar la línea de meta obtendrán una medalla conmemorativa, en reconocimiento a su esfuerzo.

Registros

El proceso de inscripción será del 11 al 28 de abril, en distintas sedes: la Secretaría de Infraestructura, en horario de 9:00 a 15:00 horas; el gimnasio Wolf Fitness, de 17:00 a 21:00, así como la Escuela de Atletismo Líderes, de 16:00 a 20:30. La entrega de números se hará del 29 al 30 de abril, en las oficinas de la dependencia organizadora.

Finalmente, se dio a conocer que habrá premiación económica para las ramas femenil y varonil, otorgando 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y mil 500 al tercero, lo que añade un incentivo competitivo a esta carrera con sentido social.