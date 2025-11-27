Anuncian la Copa Deportycosas

La capital chiapaneca se alista para recibir la Copa de Voleibol Deportycosas 2025, un certamen que promete reunir a destacados equipos de las ramas varonil y femenil del estado. El torneo se llevará a cabo del 28 de noviembre al 13 de diciembre, en dos sedes emblemáticas: las canchas de Caña Hueca y el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, espacios reconocidos por albergar competencias de alto nivel.

La actividad es organizada por la asociación civil Por un Chiapas Mejor Ahora, en conjunto con la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA de Tuxtla Gutiérrez, instituciones que buscan impulsar el desarrollo de esta disciplina en distintas categorías, además de generar espacios competitivos para clubes locales y visitantes. Ambas organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer el calendario anual mediante eventos que permitan a los equipos medir su progreso antes de compromisos estatales y regionales.

La convocatoria está abierta para todos los conjuntos interesados en participar. Dieron a conocer que el certamen mantendrá un formato dinámico, con fases clasificatorias y eliminación directa, para garantizar duelos intensos desde el inicio. Se espera la presencia de escuadras provenientes de diferentes municipios, lo que elevará el nivel del torneo y contribuirá al intercambio deportivo entre regiones.

Los organizadores señalaron que uno de los objetivos principales es promover una competencia ordenada, con árbitros certificados y una logística sólida que brinde seguridad y calidad en cada jornada. De igual forma, resaltaron el valor social de eventos de este tipo, ya que fomentan la convivencia, el trabajo en equipo y la participación juvenil en actividades deportivas.

Las inscripciones están disponibles a través del Whatsapp al 9616088203. Por esta misma vía pueden pedir información relacionada con categorías, reglamentos y costos. Con la cercanía de la fecha inaugural, la 2ª Copa Deportycosas se perfila como uno de los torneos más esperados para cerrar el año en el Voleibol chiapaneco.