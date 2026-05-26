Anuncian la segunda Carrera Dejando Huella

Con el objetivo de fortalecer las acciones de rescate, cuidado y adopción responsable de animales en situación de abandono, la asociación civil Proyecto Dejando Huella anunció la segunda edición de la Carrera Dejando Huella, evento con causa que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Tuxtla Gutiérrez.

La presentación estuvo encabezada por los fundadores de la organización, Tania Yong y Toño López, quienes dieron a conocer los detalles de esta actividad deportiva que representa la principal fuente de recaudación anual para apoyar el funcionamiento de La Casa de los Perritos, refugio que brinda atención a caninos rescatados de las calles.

Modalidades

La justa arrancará a las 6:30 de la mañana, con salida en Vips Poniente, y contará con dos modalidades: carrera recreativa de 3 kilómetros, acompañados de mascotas, y una prueba de 5 kilómetros dirigida al público en general, sin necesidad de correr con un animal de compañía.

Para la distancia de 3 kilómetros se abrirán las categorías perrito talla chica y perrito talla grande. Se premiará a los tres primeros lugares de cada división. En tanto, la prueba de 5 kilómetros se dividirá en las ramas libre varonil y libre femenil, también con reconocimientos para los mejores exponentes. La organización confirmó una bolsa económica total de 12 mil pesos para los ganadores generales.

Registro

El costo de inscripción será de 350 pesos por participante. El registro incluye número oficial, playera conmemorativa y medalla alusiva al evento. Los interesados podrán completar su proceso de manera digital, solicitando la liga de registro a través de los canales oficiales de Proyecto Dejando Huella, para recibir la información correspondiente, efectuar el pago y obtener el folio de participación.

Con esta iniciativa esperan reunir a corredores, familias y amantes de los animales, en una mañana deportiva que contribuya al bienestar de decenas de mascotas rescatadas.