Anuncian magna función en el Deportivo Roma

La emoción de la Lucha Libre regresará a Tuxtla Gutiérrez con una espectacular función programada para el próximo domingo 14 de junio en el tradicional Deportivo Roma, recinto que abrirá sus puertas para recibir a los aficionados de este deporte espectáculo en una velada que promete grandes emociones sobre el cuadrilátero.

La cartelera es organizada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, empresas que han preparado un programa de primer nivel con la participación de reconocidos gladiadores nacionales y regionales, destacando dos combates estelares que han generado gran expectativa entre los seguidores de la Lucha Libre mexicana.

Enfrentamientos

Uno de los principales atractivos será la presentación de Santo Jr., heredero de una de las dinastías más importantes de este deporte. El enmascarado unirá fuerzas con Capitán Furia para enfrentar a la peligrosa dupla conformada por Murcy Jr. y Turipache 2000 en una batalla de relevos que promete intensidad de principio a fin.

Por otra parte, se disputará el Campeonato Ibérico, el cual podría marcar un momento importante dentro de la trayectoria de ambos contendientes. El actual monarca, Máscara Sagrada, pondrá en juego el cinturón ante el experimentado Hijo de Fishman, quien buscará arrebatarle el título en un enfrentamiento de alto nivel.

Los organizadores informaron que la función dará inicio a las 18:30 horas y contará con localidades para distintos sectores del inmueble. Los boletos ya se encuentran disponibles en preventa, mientras que los niños menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente a la zona de gradas acompañados por un adulto.

Se espera una importante asistencia de aficionados, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar una noche llena de tradición, rivalidades y emociones características de la Lucha Libre mexicana.