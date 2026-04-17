Anuncian Running Day Chiapas 2026

Con el objetivo de fomentar la actividad física y promover la conciencia social, fue presentada la novena edición del Running Day Chiapas 2026, que se celebrará el próximo 7 de junio en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a corredores de distintas categorías, en una jornada deportiva con causa.

La competencia contempla una ruta de 5 kilómetros para el sector libre, además de pruebas infantiles, permitiendo la participación de familias completas, en un ambiente recreativo y competitivo. La salida está programada en Calzada de las Personas Ilustres, mientras que la meta se ubicará en el parque Caña Hueca, uno de los espacios más emblemáticos para el deporte en la capital chiapaneca.

Impacto social

Los organizadores detallaron que la convocatoria está abierta tanto para la rama varonil como para la femenil, incluyendo la categoría de silla de ruedas, para reforzar el carácter incluyente de esta actividad. Asimismo, al finalizar la carrera principal se llevarán a cabo las pruebas infantiles, incentivando la participación de los más pequeños.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es su enfoque social, ya que además de la cuota de recuperación, los participantes deberán aportar un kilo de ayuda, que será destinado a personas en situación vulnerable, fortaleciendo así el impacto comunitario de la justa atlética.

La entrega de números será el viernes 5 de junio en el parque recreativo Caña Hueca, en horario vespertino. Los inscritos deberán presentar identificación oficial para recoger su kit. Además, se informó que todos los corredores debidamente registrados recibirán medalla conmemorativa al cruzar la meta.

El comité organizador señaló que el cupo será limitado, por lo que invitó a los interesados a completar su proceso de inscripción con anticipación a través de la plataforma digital habilitada para el evento, asegurando su lugar en esta tradicional carrera que combina deporte, convivencia y solidaridad.