Anuncian segunda edición de WF Race

La segunda Wings Force Race se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre, a las 7 de la mañana, con una propuesta temática de inspiración militar y un recorrido de cinco kilómetros, dirigida a los aficionados al Atletismo.

María José Peña y Fidel Álvarez, presentadores del evento, dieron detalles de esta competencia que buscará reunir a corredores en una jornada deportiva con una ambientación diferente, en la que el concepto militar será el sello distintivo de la convocatoria.

La prueba contempla una distancia de cinco kilómetros, por lo que se espera la participación de atletas y personas que buscan sumarse a una actividad física en un ambiente de convivencia. Con esta segunda edición, la Wings Force Race dará continuidad a su propuesta de combinar el deporte con una temática especial.

Aunque la fecha y la hora ya fueron confirmadas, los organizadores informarán en los próximos días los detalles del recorrido, así como el diseño de la playera conmemorativa que recibirán los participantes.

De esta manera, la Wings Force Race avanza con los preparativos para su edición programada para el mes de diciembre, cuando los corredores se reunirán desde temprana hora para afrontar el desafío.