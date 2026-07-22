Anuncian Social Run rumbo al MM Farrera

El Social Run Vips se llevará a cabo este sábado 25 de julio, a partir de las 6:30 de la mañana, como parte de las actividades previas al Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026.

El trote recreativo, que dará inicio desde las instalaciones de Vips Poniente rumbo al parque Bicentenario y de regreso, será gratuito y estará abierto a corredores de todos los niveles.

Las bases

De acuerdo con el llamado que hicieron los organizadores, durante la activación los participantes podrán disfrutar música, regalos, rifas y un “coffee break” de cortesía.

Este evento tiene como propósito reunir a la comunidad “runner” y permitir que los asistentes sumen kilómetros antes de la competencia principal.

Es oportuno recordar que el Medio Maratón Farrera se disputará el domingo 16 de agosto, desde las 6 de la mañana, con distancias de 21 y 10 kilómetros. La salida y la meta estarán ubicadas en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, y la organización repartirá una bolsa de 100 mil pesos en premios.

Las inscripciones para el Medio Maratón tienen un costo de 440 pesos y están disponibles en los restaurantes Vips de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y las sucursales Oriente y Poniente de Tuxtla Gutiérrez, así como en la plataforma de Asdeporte.