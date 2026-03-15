Anuncian Torneo de Velocidad Pura

Todo está listo para la edición número 34 del Torneo de Velocidad Pura, organizado por el club deportivo El Delfín de Chiapas, evento que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a partir de las 9:15 horas en la alberca del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La competencia está dirigida a los nadadores que forman parte de las diferentes sedes del club: Oriente, Poniente y el propio Centro de Entrenamiento. Los organizadores informaron que el cupo será limitado, por lo que los interesados deberán registrarse directamente en dichas instalaciones antes del cierre de inscripciones, programado para el miércoles 18 de marzo.

En cuanto a las divisiones, el torneo contempla infantiles, juveniles y master. Las primeras estarán integradas por nadadores de 6 años y menores, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-19 años. Por su parte, la categoría master comprenderá los siguientes rangos de edad: 20-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 años en adelante.

Competencias

Durante la jornada acuática, los competidores tendrán pruebas de velocidad en las distancias de 25 y 50 metros estilo libre. Asimismo, el programa contempla una prueba colectiva de 100 metros relevo libre como cierre del evento.

El formato de competencia será de final contra reloj, con cronometraje electrónico y registro de tiempos mediante el sistema Meet Manager, lo que permitirá un control preciso de los resultados.

De acuerdo con el programa, la actividad comenzará desde las 8 de la mañana con la sesión de calentamiento en la alberca, mientras que las pruebas oficiales iniciarán a las 9:15 horas. Al finalizar, todos los nadadores recibirán una medalla conmemorativa por su participación en el certamen.