Anuncian tres días de visorías en el Olímpico

En preparación para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP y de la Liga Premier Serie A, el club Tapachula FC anunció la celebración de tres días de visorías. La cita es a partir del lunes 15, contemplando además el martes 16 y el miércoles 17 de junio, en el estadio Olímpico de Tapachula, a partir de las 2 de la tarde.

Bases

La convocatoria está dirigida a las categorías 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, pero sobre todo es para los futbolistas del Soconusco que tengan el sueño de competir a nivel profesional.

Cabe destacar que Tapachula FC se ha caracterizado por apostar al talento de la región, por lo que esta es una nueva oportunidad para demostrar su talento ante los entrenadores del club chiapaneco y tomar el camino que ya han seguido otros talentos chiapanecos que saltaron del sector amateur al profesional.

Los jugadores deberán asistir vistiendo playera, shorts y calcetas blancas, además de presentar llenada y debidamente firmada la carta responsiva que se puede descargar en sus redes sociales oficiales (en Facebook como Tapachula Soconusco FC TDP).

Finalmente, hay que recordar que Tapachula FC logró avanzar a la fase de finales en ambas divisiones: en la TDP disputó hasta los dieciseisavos de final de la Liguilla de Filiales, mientras que en la Liga Premier avanzó hasta los cuartos de final, haciendo historia en esta última categoría al lograr su primera clasificación.