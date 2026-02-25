Anzuelos dorados en el Cañón del Sumidero

Con dominio absoluto y ante condiciones climáticas atípicas, los pescadores deportivos de Chiapas se proclamaron protagonistas del Campeonato Nacional de Pesca Deportiva del Macabil y Tenguayaca 2026, al ocupar los primeros cinco lugares de la clasificación general.

La décima edición del certamen reunió a 42 competidores provenientes de Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila, Veracruz y Chiapas, entidad anfitriona. Las actividades se desarrollaron bajo estricta supervisión de la Capitanía de Puerto, que reportó variaciones climáticas poco comunes durante la jornada.

De acuerdo con los resultados oficiales emitidos por la Federación Nacional de Pesca Deportiva, presidida por José Isauro García Macedo, el título nacional fue para la dupla integrada por Carlos Alberto García García y Carlos Roberto Rique Guzmán, quienes lograron una captura total —bajo la modalidad de pesca y suelta— de 11.135 kilogramos.

Con este resultado, obtuvieron además el derecho de representar a México en una competencia internacional que se celebrará en Panamá.

Otros resultados

El segundo lugar fue para los chiapanecos José García Moguel y Amín Arturo Bermúdez Velasco, con 9.600 kilogramos, y el tercero lo ocuparon Victoria Bannya Téllez —campeona nacional en 2025— y Teo Araiza, con 7.500 kilogramos.

En cuarto finalizaron Rogelio Dillman Cancino y Rogelio Dillman Rodas, con 6.900 kilogramos, mientras que el quinto puesto correspondió a David Ballardo López García y Otoniel Isaí Ortega Oseguera, con 6.190 kilogramos.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del dirigente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, así como de autoridades municipales de Chiapa de Corzo y representantes de la Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos.