Anzueto en reunión de la ISSA en Tailandia

La instructora chiapaneca Mónica Anzueto Moguel fue acreedora de la beca Coutts Family Trust, que convocó a líderes globales clave de las escuelas de Natación a nivel internacional, por lo que fue invitada a participar en la Reunión de Planeación Estratégica de la ISSA (Asociación Internacional de Escuelas de Natación, por sus siglas en inglés), en Phuket, Thailandia.

La reunión contó con representantes de África, América, Asia, Europa y Oceanía, quienes desarrollaron actividades para proyectar los siguientes años de la asociación que congrega a 57 países en el mundo.

El enfoque de la ISSA es alinear el crecimiento con la sustentabilidad, fortaleciendo su modelo de operación, expandiendo la educación y acreditación para lograr un impacto global positivo al reducir los ahogamientos enseñando al mundo a nadar.

Participaron en la reunión de trabajo Dan Fulton (Nueva Zelanda), Cirena Yong (Malasia), Debie Wetzlar (Zimbabue), Miren Oca (Estados Unidos), Tiernan Murphy (Canadá), Rafaele Madormo (Brasil), Margarita Kontzia (Grecia), Reese Rackley, Emily McNeil y Wayne Pollock (Australia) y Mónica Anzueto Moguel (México). En el proceso contaron con la guía y el liderazgo del experimentado consultor Tim Ford.