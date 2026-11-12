Apaches apalea a Toros Salvajes

Con una ofensiva que explotó a partir de la tercera entrada, Apaches se metió a la gran final de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez al derrotar 13-3 a Toros Salvajes, en la semifinal disputada en el campo de pelota de Caña Hueca.

El compromiso comenzó con intensidad y Toros Salvajes encontró la manera de tomar ventaja en su primera oportunidad al bate. Francisco Vázquez se embasó, avanzó en el cuadro y timbró la primera rayita del encuentro para poner en marcha un partido que desde sus primeros instantes ofreció emociones en ambas casetas.

La respuesta de Apaches no llegó de inmediato, pues en las dos primeras entradas el picheo de Toros Salvajes logró mantener a raya a la ofensiva rival y no permitió que sumaran carreras.

Con el marcador a su favor, Toros Salvajes volvió a aparecer en la segunda entrada. Javier Orantes y Vicente Alvarado pisaron el plato para conseguir dos carreras más y colocar el 3-0, que parecía darle el control del encuentro a los Salvajes.

Sin embargo, después de la segunda entrada Toros ya no volvió a aparecer en el marcador. El picheo de Apaches ajustó, la defensa cerró los espacios y la ofensiva rival se fue en blanco en el resto del compromiso.

La fiesta de carreras de Apaches comenzó en el tercer “inning” con 4 a la vez. Con imparables oportunos y errores que supieron aprovechar, los Apaches le dieron la vuelta al partido y colocaron el 4-3, en una entrada que cambió por completo el rumbo de la semifinal. Con la ventaja, Apaches mantuvo la presión y en la quinta entrada sumó 5 carreras más.

El “rally” se armó con batazos en serie y corredores que no dejaron de presionar en las almohadillas, para ampliar la diferencia a 9-3 y dejar prácticamente sentenciado el juego. En la séptima entrada, Apaches cerró la cuenta con 4 carreras más para llegar a 13 en total. Con el 13-3 en la pizarra, el “umpire” decretó el final del encuentro y la celebración de los Apaches se desató en el campo de pelota de Caña Hueca.

De esta manera, Apaches sumó una victoria importante en la semifinal del certamen, con una ofensiva que respondió en los momentos clave y un pitcheo que supo recomponer el camino después de un inicio complicado. Por Toros Salvajes, Francisco Vázquez, Javier Orantes y Vicente Alvarado destacaron al conseguir las tres carreras de su equipo.