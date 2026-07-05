Aplasta Marruecos a Canadá y se mete a cuartos

Marruecos derrotó 3-0 a Canadá para avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. La selección africana venció por 3-0 a la canadiense con doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi.

Ahora espera al ganador del partido entre Francia y Paraguay.

Marruecos supo sufrir y aguantó el empuje de los de la hoja de maple, que dominaron el primer tiempo y generaron las mejores opciones, pero se toparon especialmente con Yassine Bounou, quien le quitó un gol cantado a Tani Oluwaseyi.

El guardameta marroquí tapó ademas por lo menos otros dos remates con etiqueta de gol que Canadá lamentó después. El cuadro de Concacaf sorprendió con una intensidad muy alta y salió a presionar la salida africana.

Además, Marruecos perdió por lesión a su goleador Ismael Saibari al minuto 22 por una lesión muscular y en su lugar entró Rahimi. Hasta casi llegada la media hora de juego, Marruecos hizo su primer tiro al arco del meta canadiense Maxime Crépeau.

El primer tiempo acabó muy peleado en cada sector de la cancha y arrojó seis amonestados entre ambos países. Para el inicio del complemento, Marruecos consiguió una falta clave por el carril derecho.

Achraf Hakimi cobró raso a la media luna, de donde Azzedine Ounahi la mandó guardar a un rincón y con previa pantalla de Rahimi, quien abrió las piernas, por donde pasó la Trionda para el 1-0 al minuto 50.

El gol hizo crecer a los marroquíes y con el ingreso del contención Soyfan Amrabat se posicionó mejor en medio campo. Canadá tuvo la del empate por lo menos un par de veces, pero ahí les falló la contundencia, además de la seguridad de Bounou.

En los minutos finales, Ounahi firmó su doblete tras un contragolpe en el que Brahim Díaz recortó dentro del área y asistió al dorsal 8 para el 2-0, al minuto 82. En la compensación, ya con la zaga canadiense desfondada, llegó el tercero, en una definición suave de Rahimi para el 3-0, al minuto 90 + 8.

La fiesta marroquí de sus fans se extendió por los pasillos y la explanada del Houston Stadium que así cerró como sede de la Copa del Mundo 2026.