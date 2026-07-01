Aplican evaluación de grados Kup

Este fin de semana, las instalaciones de IOI Tae Kwon Do Sueños Olímpicos, ubicadas en la colonia El Brasilito, fueron escenario de una jornada cargada de disciplina, técnica y compromiso con la Evaluación de Grados Kup.

A partir de las 17:00 horas, alumnos de diferentes edades se dieron cita para demostrar los avances alcanzados durante su proceso de entrenamiento. La actividad representó un momento clave en su formación dentro del Tae Kwon Do, al poner a prueba su dominio en formas, técnicas básicas, combate y defensa personal.

La evaluación estuvo supervisada por el profesor Williams de León Molina, cinta negra 7° Dan, quien fungió como sinodal del evento. Su presencia implicó una mayor exigencia técnica, cuidando cada detalle del desempeño de los estudiantes y marcando la importancia de la correcta ejecución de cada movimiento.

Durante su intervención, el profesor resaltó valores fundamentales como la constancia, el respeto y la humildad, elementos esenciales en la práctica del Tae Kwon Do y que trascienden más allá del doyang, impactando en la vida cotidiana de los alumnos.

Asimismo, se pudo ver el apoyo de parte de padres de familia y entrenadores, quienes acompañaron el proceso de evaluación y alentaron a los estudiantes en cada una de sus pruebas, generando un entorno de motivación y compromiso.