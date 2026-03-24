Aplican evaluación de Kups en Arriaga

Con una destacada participación y mostrando avances significativos en su formación, alumnos de la Escuela de Tae Kwon Do Oriente Internacional Arriaga llevaron a cabo con éxito la evaluación de grados Kups correspondiente al primer trimestre del 2026. La actividad estuvo encabezada por el profesor Tomás Flores Valdez, quien resaltó el compromiso y la constancia de cada uno de los practicantes.

El examen se desarrolló en un escenario distinto al habitual, lo que brindó un ambiente especial a la jornada, en la que los alumnos pusieron a prueba sus habilidades técnicas, resistencia física y disciplina, elementos fundamentales dentro de este arte marcial. Como sinodal participó el profesor Jorge González Ríos, quien se encargó de evaluar el desempeño de los aspirantes, destacando el nivel mostrado por el grupo.

También se contó con la presencia de la maestra Garden Salazar Hernández, quien estuvo atenta en todo momento al desarrollo de la evaluación, orientando a los alumnos y respaldando el proceso formativo de cada uno.

Asimismo, la regidora Isabel Pineda acudió en representación del presidente municipal Alejandro Patrinos Fernández, brindando su apoyo a este tipo de actividades que fomentan valores y fortalecen el desarrollo integral de la niñez y la juventud en el municipio.

Al finalizar el examen, los alumnos recibieron sus nuevos grados y cintas, reflejo del esfuerzo, la disciplina y la dedicación invertida en su preparación. Padres de familia acompañaron el proceso, reconociendo el crecimiento de sus hijos en esta disciplina.

Por su parte, el profesor Tomás Flores agradeció el respaldo de las familias, felicitó a los evaluados por su desempeño y subrayó que este tipo de logros son resultado del trabajo constante, cerrando así una jornada exitosa para la institución.