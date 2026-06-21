Aplican examen para nuevos profesionales

Con el objetivo de impulsar el crecimiento y la profesionalización de la Lucha Libre en Chiapas, se llevó a cabo el Primer Examen para Obtener la Licencia de Luchador Profesional 2026, actividad organizada por la Comisión de Lucha Libre Profesional de Tuxtla Gutiérrez y que reunió a jóvenes aspirantes interesados en dar el siguiente paso dentro del pancracio.

La evaluación corrió a cargo del profesor Mario García Ángel, mejor conocido en el medio luchístico como Azkary 78, excampeón mundial de la W.W.A. y una de las figuras con mayor experiencia en la formación de talentos dentro de este deporte espectáculo.

Su presencia otorgó seriedad y respaldo a un proceso que busca garantizar que los nuevos gladiadores cuenten con las capacidades físicas, técnicas y teóricas necesarias para desempeñarse en funciones profesionales.

Actividades

Durante la jornada, los participantes fueron sometidos a diversas pruebas encaminadas a medir aspectos fundamentales de la disciplina, tales como condición física, ejecución de movimientos básicos y avanzados, coordinación, resistencia y conocimientos generales sobre la práctica de la Lucha Libre profesional. Cada uno de los aspirantes mostró compromiso y determinación para cumplir con los requisitos establecidos por la comisión organizadora.

Uno de los aspectos más destacados de esta actividad fue que se hizo sin fines de lucro, priorizando el desarrollo deportivo y la apertura de oportunidades para nuevos talentos de la entidad. De esta manera, la Comisión de Lucha Libre Profesional de Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso de fortalecer la estructura de este deporte y brindar herramientas que permitan a las futuras generaciones desenvolverse en escenarios de mayor exigencia.

La obtención de una licencia profesional representa un paso importante para cualquier luchador, ya que avala oficialmente sus conocimientos y aptitudes para formar parte de carteleras reguladas. Además, permite que los competidores puedan continuar su crecimiento deportivo bajo los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes.