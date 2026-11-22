El Aquiles Speedway Park celebrará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, la última fecha del Campeonato SEM Products 2026, con el Gran Premio Charly Gómez: La Leyenda, competencia que definirá a los monarcas de la temporada.

La jornada también rendirá homenaje a Charly Gómez, reconocido exponente del Automovilismo chihuahuense, en una carrera que reunirá a pilotos de siete categorías sobre la pista de arcilla.

En la división Libre, Jorge Balderrama encabeza la clasificación con 67 puntos, seguido por Gustavo Pérez, con 55. Mientras tanto, en Modificada, Alejandro Balderrama llega como favorito al sumar 56 unidades, por 35 de Aarón Córdoba.

Una de las disputas más cerradas se presenta en Vintage, que Israel Barragán lidera con 45 puntos, seguido por José Olazarán (37) y César Ovalle (34).

En Estándar V8, Filiberto Guerra buscará asegurar el campeonato con sus 49 unidades, mientras Rubén Alvarado intentará remontar una diferencia de 11 puntos.

Por su parte, Novatos V8 presenta una de las definiciones más ajustadas, con Alonso Reynosa y Omar Medina Jr. separados por apenas cinco unidades.

En Pony Expertos, Manuel Pérez llega como líder con 48 puntos, en tanto que Elio Becerra encabeza Pony Novatos con 58. Las puertas del circuito abrirán a las 10:00 horas para recibir a los aficionados.