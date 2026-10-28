Aragón deja Ocelotes por motivos de salud

El entrenador Jesús Aragón Vázquez anunció su salida de la dirección técnica de Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), equipo que disputa la fase final de la Temporada 2026 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), al señalar que su estado de salud le impide continuar con las exigencias del cargo.

El estratega explicó en conferencia de prensa que la determinación se tomó después de una extensa reunión con los propietarios y directivos del club, en la que se abordaron distintos aspectos deportivos y administrativos, algunos de los cuales generaron diferencias.

“Hemos decidido dar por terminada nuestra relación laboral”, expresó Aragón, quien precisó que su salida responde principalmente a la necesidad de atender su recuperación física y evitar que las diferencias afecten su relación con la institución.

Problemas de salud

Aragón reveló que hace aproximadamente siete meses se sometió a una cirugía bariátrica, procedimiento tras el cual ha perdido alrededor de 76 kilogramos. Sin embargo, reconoció que durante los entrenamientos y partidos presentó malestares que se agravaron por las exigencias de dirigir al conjunto chiapaneco.

“El estrés, las emociones, la presión y el desgaste que genera mi posición, la verdad, superaron las expectativas. No pensaba que esto podía pasar”, lamentó.

Asimismo, mencionó que su médico le había recomendado no aceptar el cargo, pero decidió asumir la responsabilidad por el cariño que mantiene hacia el proyecto y las personas involucradas.

“En varias ocasiones, durante los entrenamientos, no me he sentido bien de salud”, reconoció el entrenador, quien aseguró que dedicará tiempo a su recuperación y a convivir con su familia.

Con sentimientos encontrados

Aunque manifestó su satisfacción por el trabajo realizado hasta el momento, Aragón admitió que deja el banquillo con cierta frustración por no haber conseguido todavía un campeonato con Ocelotes.

“Claro que estoy triste, estoy frustrado, estoy un poquito insatisfecho, porque quería dejar una copa, un trofeo, y más que dejar un pedazo de metal, quería trascender en la vida de los jugadores”, manifestó.

El entrenador también agradeció el respaldo de la afición chiapaneca, los patrocinadores, las autoridades y los integrantes de su cuerpo técnico, a quienes reconoció por su compromiso durante la temporada.

“Hoy he decidido dar un paso al costado, primeramente por mi salud; segundo, por beneficio del equipo; y tercero, porque no quiero que se desgaste la relación entre la directiva y un servidor”, puntualizó.

Panorama actual

La salida de Aragón se produce cuando Ocelotes registra 15 victorias y tres derrotas en la temporada regular, con dos compromisos pendientes ante Jaibos de Tampico.

El equipo universitario deberá afrontar el cierre de su calendario y la siguiente fase del campeonato sin el estratega que condujo buena parte de su campaña.