Aranda defiende posición rumbo al Chase

Con cinco fechas disputadas en la temporada 2026 de Trucks México Series, Valeria Aranda se mantiene dentro del grupo de protagonistas del campeonato, al ubicarse en la cuarta posición de la clasificación general con 197 puntos.

La piloto del Aranda Racing Team continúa entre las contendientes que buscan llegar con ventaja a la fase final del calendario. Al mando de la camioneta 27, la hidalguense ha mostrado velocidad y capacidad para competir en la parte alta de la parrilla. Su inicio de campaña, marcado por resultados positivos y podios en las primeras competencias, le permitió colocarse desde temprano entre las aspirantes a pelear por los primeros lugares.

Actualmente, la diferencia con el liderato es de 39 puntos, pues la cima registra 236 unidades. Con tres fechas pendientes antes del inicio del formato Chase, la piloto todavía cuenta con margen para recuperar terreno y mejorar su posición de cara a la etapa definitiva.

En las primeras cinco rondas, Valeria ha dejado ver potencial para disputar victorias y podios, incluso en carreras donde las circunstancias no le permitieron reflejar en el resultado final el desempeño mostrado durante la competencia.

El siguiente reto será en el autódromo de Querétaro, sede de la sexta fecha de Trucks México Series. Ahí, la integrante del Aranda Racing Team buscará regresar a los primeros planos y fortalecer sus aspiraciones dentro del campeonato 2026.