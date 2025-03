Aranda, lista para brillar en el Súper Óvalo Chiapas

Contando las horas para la segunda fecha de Trucks México Series, que se efectuará el domingo en el Súper Óvalo Chiapas, se manifestó la capitalina Valeria Aranda, quien estará al mando de la camioneta número 27.

Valeria acumula dos podios en las últimas dos carreras de la categoría —en la última fecha del año pasado en la Ciudad de México y en la primera de 2025 en San Luis Potosí—, por lo que su objetivo es mantener ese ritmo ganador en Chiapas.

“Siempre he buscado la victoria, es algo que me falta en Trucks. Me gustaría ganar en Chiapas, es una pista muy bonita, la meta es ir por un podio, pero siempre vamos a buscar la bandera a cuadros”, afirmó Aranda Rojas.

La joven piloto está ubicada en el subliderato del campeonato con 44 puntos, lo que también la motiva para hacer un gran papel en el óvalo chiapaneco de mil 200 metros de longitud.

“Estoy emocionada, es un óvalo que me gusta mucho. Esperamos que todo salga de lo mejor”, agregó Valeria, y reconoció la dificultad de la pista, sobre todo saliendo de la curva dos, donde suele haber contactos, además del tema de las altas temperaturas que pueden registrarse.

Finalmente, invitó al público a disfrutar la segunda fecha de la Trucks México Series, que arrancará en punto de las 11:30 horas.